Правопорядок в день празднования Дня независимости Украины, 24 августа, будут обеспечивать 30 тысяч правоохранителей. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передают Украинские новости.

"По всей стране у нас будет около 30 тысяч сотрудников обеспечивать порядок", - сообщил он.

По словам министра, к охране правопорядка будет привлечена Национальная гвардия.

Как ранее сообщалось, в период массовых празднований Дня Независимости Украины мобильные группы спасателей будут обеспечивать безопасность на улицах Киева.

Напомним, что ко Дню независимости усилены меры безопасности и на границах Украины. Привлечены дополнительные наряды, а все пересекающие грницу в эти дни будут подвержены детальному досмотру.

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