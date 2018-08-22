Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнаружило нарушения в декларациях замначальника уголовного розыска Нацполиции в Киеве Михаила Швалюка и экс-чиновника "Укртрансбезопасности" Андрея Максименко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Ведомство направило в Генпрокуратуру и Нацполицию три вывода с признаками уголовных преступлений в отношении данных лиц, причем два выводы касаются Швалюка.

Так, по результатам проверки декларации должностного лица за 2016 год были обнаружены признаки правонарушений, предусмотренных статьями 336-1 (декларирование недостоверной информации) и 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

В НАПК сообщают, что заместитель руководителя уголовного розыска не указал в декларации информацию о начисленных банком процентах в сумме 12 846,19 гривень и доход от продажи автомобиля в сумме 35 тысяч гривень.

Также он не задекларировал наличные средства в сумме 104 508 долларов США, 610 евро, 1000 гривен, которые были найдены и изъяты у него при обыске правоохранительными органами и на которые судом наложен арест.

"Кроме того, по имеющейся в Национальном агентстве информации, законность оснований приобретения субъектом декларирования этих средств в полной сумме не подтверждается доказательствами", - говорится в заявлении.

Сообщается, что еще один обоснованный вывод утвержден и направлен в Нацполицию касается начальника отдела аналитической работы Департамента государственного надзора и контроля за безопасностью на транспорте Укртрансбезопасности Андрея Максименко. В агентстве добавляют, что чиновник уволился с занимаемой должности в январе 2016 года, однако декларацию после увольнения в 2017 году не подал. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса.

Ранее "Страна" сообщала, что НАПК проверит декларацию скандального следователя МВД Бута.

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