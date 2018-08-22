В деле о нападении на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк - шестеро подозреваемых. Об этом на брифинге 22 августа сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает 112 Украина.

"На сегодняшний день следствием привлекаются к уголовной ответственности 6 граждан Украины, которых мы подозреваем в участии или в соучастии совершения этого преступления", - отметил Князев.

По его словам, 22 августа состоятся судебные заседания по избранию меры пресечения еще двум подозреваемым.

Напомним, нападение на активистку и управляющую делами исполкома Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Около 08:30, во дворе ее дома неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой и скрылся. Девушка получила ожоги 35% поверхности тела.

Ранее "Страна" писала о том, что Луценко поставил под сомнение алиби подозреваемого в нападении на Гандзюк.

Также мы сообщали, что во Львове автор граффити "Кто заказал Катю Гандзюк?" ударил ножом в грудь капитана полиции.