Экс-председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, которого суд восстановил в должности, не будет работать в ГСЧС. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков во время чествования памяти погибших правоохранителей в Киеве, пишет "Украинская правда".

"Бочковский недостойный офицер, и он недостоен возглавлять службу", - сказал Аваков.

Он пояснил, что для этого есть соответствующие законные решения Кабмина. "Он не будет ее возглавлять на основании законных решений, которые принял Кабинет министров", - добавил Аваков.

Обжалование Бочковским решений правительства в судах глава МВД назвал манипуляциями. "А те манипуляции, которые он делает в судах, мы знаем, как с ними бороться. Он не будет в ГСЧС", - отметил Аваков.

Напомним, 25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

Бочковского подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 368 "Получение неправомерной выгоды должностным лицом"; ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением"; ч. 1 ст. 366 "Служебный подлог" УК Украины. Судебное рассмотрение указанного уголовного производства продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что апелляционный суд оставил в силе решение о восстановлении в должности экс-главы ГСЧС Бочковского.

Также мы писали о том, что восстановленный судом Бочковский пришел занять кресло главы ГСЧС, но его не пустила охрана.