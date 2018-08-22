Первая в этом сезоне баржа с арбузами отправилась в Киев из Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба компании "Нибулон" в Facebook.

"21 августа на причале филиала "Голопристанская" компании "Нибулон" полным ходом идет загрузка первой в этом году партии арбузов, собранных херсонскими фермерскими хозяйствами", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Как свидетельствуют актуальные данные одного из сервисов отслеживания движения судов, по состоянию на 09:30 22 августа состав из баржи и буксира "Анатолий Ганькевич" покинул Голую Пристань и движется по направлению к Херсону. Конечным пунктом назначения значится Переяслав, откуда арбузы доставят в Киев.

Ранее "Страна" сообщала, что уже на следующей неделе в Киев по Днепру отправится первая баржа с арбузами.

Также мы писали, что стала известная дата прибытия в Киев первой баржи с арбузами-2018.