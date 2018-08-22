Популярная украинская певица Настя Каменских снова порадовала своих поклонников. В своем Instagram она обнародовала стильное черно - белое фото. Необычный наряд плюс глубокое декольте и фанаты певицы по достоинству оценили своего кумира.

Фото: Instagram.com/kamenskux

Всего за 13 часов черно-белое фото Насти Каменских собрало 104 674 лайка.

Настя Каменских предстала в обтягивающих черных брюках с пайетками, в длинном сюртуке с глубоким декольте и в черной кофточке.

В обращении к поклонникам Настя Каменских призвала их прийти на ее благотворительный концерт. "Друзья, всех жду 25 августа на @charity_weekend. Я исполню для вас мои песни, а вы, купив билет, спасете жизнь ребенка. Встречаемся 25 августа, Киев, Артзавод Платформа", - написала певица.

Ранее "Страна" сообщала, что Потапа и Каменских заподозрили в совместном отдыхе в Италии.

Также мы рассказывали, что образ Насти Каменских в леопардовом плаще не поняли фанаты.