В России пассажирский лайнер, вылетевший из Уфы в Сочи, загорелся в воздухе. Самолет экстренно вернулся обратно из-за пожара в одном из двигателей, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"После вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель", - сказал источник. Командир принял решение об экстренном возвращении в Уфу и посадке на аэродроме вылета.

"Экипажу удалось благополучно посадить самолет в Уфе с горящим двигателем. Пассажиры и экипаж не пострадали", - сказал источник.

Находившиеся на борту пассажиры засняли момент возгорания на камеру мобильного телефона и выложили ролик в социальные сети.

В момент возгорания двигателя на борту авиалайнера находились 202 пассажира.

Видео: youtube.com

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