В среду, 22 августа, киевское Динамо проведет в Амстердаме свой первый матч плей-офф Лиги чемпионов с местным Аяксом. Главный тренер Динамо Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конференции рассказал о планах на игру.

Об этом сообщает пресс-служба нашей команды.

- Каково ваше видение футбольной философии?

- У каждой команды своя философия. Аякс на протяжении многих лет исповедует атакующий комбинационный футбол, с частой сменой позиций футболистами. У нас же больше силовой футбол, с быстрым переходом от обороны к атаке, компактная игра, прессинг. Мы выбираем тактику в зависимости от соперника и ситуации на поле. Поэтому ничего нового я сказать вам не могу.

- Что вы можете сказать об игроках Аякса?

- Есть опытные футболисты, есть молодые воспитанники клубной академии. Достаточно техничные игроки, индивидуально сильные исполнители как в тактическом плане, так и в единоборствах.

- Сыграют ли бразильские футболисты вашей команды? Какого мнения вы о них?

- Да, с нами прилетели двое бразильских игроков. А сыграют они или нет, будет зависеть от того, как будет складываться матч. Я надеюсь на них, как и на всех футболистов, прилетевших с нами, независимо от национальности.

- Вы думаете, что предстоящий матч будет самым тяжелым испытанием для вашей команды?

- Чем выше уровень, а сейчас мы уже играем на стадии плей-офф, тем тяжелее соперник. Но повлиять на силу соперника мы не могли. Все покажет игра, в каком состоянии мы подойдем к нему.

- Сколько матчей соперника смотрели, готовясь к противостоянию с Аяксом? Насколько последний матч Аякса, с Венл, был показательным для вас?

- Я смотрел все матчи, в том числе второго и третьего квалификационного раундов. Акцентировали внимание ребят на определенных моментах, но это наша внутренняя кухня. Что касается последней игры, то мы показали ребятам эпизоды, но на чем-то конкретном внимание не акцентировали.

- Вы имеете опыт работы комментатором на телевидении. Какой бы вопрос Хацкевич-журналист задал Хацкевичу-тренеру?

- Вы уже магазинчик с местным "кофе" посетили? (улыбается) Спросил бы, как я оказался на этом месте.

- Верите в то, что оборонительный футбол Динамо победит атакующий стиль игры Аякса?

- На поле сойдутся две разные футбольные философии. Но я исхожу из того, какими футболистами располагаю на данный момент. Мы играем, исходя из своих сильных качеств, а какой футбол победит, узнаем только через неделю.



Ранее "Страна" рассказывала, что тренер Аякса оценил шансы своей команды и Динамо.