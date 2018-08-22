В Киеве с 1 сентября неотложную медицинскую помощь можно будет вызвать по единому номеру "103", а "скорая" будет работать в улучшенном формате. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба городской власти.

Она объяснила, что это связано с тем, что с 1 сентября бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

"Во-первых, чтобы вызвать на дом неотложную помощь достаточно будет набрать единый и хорошо известный всем номер "103". Таким образом, отпадает необходимость узнавать и помнить семизначный номер "неотложки" своего района", - уточнила Гинзбург.

Кроме того, по ее словам, появится контроль над вызовом, поскольку будет вестись аудиозапись всех разговоров с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи, а номер абонента будет автоматически идентифицироваться. "Поэтому мы надеемся значительно снизить количество жалоб киевлян по поводу некорректности медиков или того, что вызов отказывались принимать", - пояснила директор департамента.

Также она добавила, что отныне все вызовы будет принимать специалист, который "способен мгновенно сориентироваться": на самом деле вам нужна "неотложная помощь", или может к вам необходимо направить "скорую".

Предоставление неотложной медицинской помощи ежедневно будет осуществляться и семейными врачами, педиатрами и терапевтами с 08:00 до 20:00 в будни и с 09:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.

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