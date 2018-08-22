В период массовых празднований Дня Независимости Украины мобильные группы спасателей будут обеспечивать безопасность на улицах Киева, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"Во вторник, 21 августа, в Главном управлении состоялся строевой смотр и оперативное совещание с работниками, которые непосредственно будут нести дежурство во время проведения праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.

Со вторника 21 августа в течение праздничных дней вплоть до 27 августа спасатели будут усиленно нести службу и готовы к оперативному реагированию в любой момент.

На данный период созданы мобильные оперативные группы, а ежедневно на дежурство будет заступать 391 человек личного состава и 92 единицы техники. Отмечается, что также создан дополнительный резерв из 260 человек и 65 единиц техники.

Спасателей проинструктировали относительно действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера.

Кроме того, была рассмотрена план-схема расположения техники и личного состава, которые будут задействованы во время подготовки и проведения в столице праздников.

Ранее "Страна" сообщала, что в День Независимости на границе усилят наряды, а въезжающим обещают детальный досмотр.

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