В Хмельницкой области, вчера, 21 августа, глава районной администрации попался на взятке в $33 тысячи. Он был задержан с поличным сотрудниками СБУ и ГПУ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Чиновник требовал от представителя одного из фермерских хозяйств денежные средства в размере 32 900 долларов за вынесение распоряжения об утверждении технической документации земельных участков общей площадью 94 га для ведения сельского хозяйства сроком на 10 лет", - уточнили в пресс-службе.

Во вторник, 21 августа во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме $15 700 США глава райадминистрации был задержан, деньги изъяты.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицу будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" сообщала, что суд арестовал старшего следователя ГПУ, который попался на взятке в 50 тысяч долларов.

Также мы рассказывали, что в Одесской области на взятке в 3 тысячи долларов попалась эффектная блондинка - замначальника райотдела полиции.