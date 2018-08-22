Соединенные Штаты, Великобритания и Франция готовы к действиям против сирийского правительства в случае использования им химического оружия.

Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, в связи с пятой годовщиной химической атаки зарином в Восточной Гуте.

Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что они "отреагируют соответствующим образом", если в будущем повторится использование химического оружия.

"Как мы продемонстрировали, мы будем надлежащим образом реагировать на любое дальнейшее использование химического оружия сирийским режимом, которое имело такие разрушительные гуманитарные последствия для сирийского населения", - говорится в заявлении.

"Мы призывает страны, поддерживающие Асада, использовать свое влияние, чтобы международные нормы по запрещению химоружия выполнялись", - отмечается в документе

21 августа 2012 года в результате атаки с использованием нервно-паралитического газа зарин в Гуте, пригороде Дамаска, погибли около 300 человек. Использование зарина привело к соглашению между США и Россией о ликвидации химического оружия Асада, что предотвратило военные удары США в Сирии.

В начале апреля 2018 года несколько НПО, в том числе "Белые каски", распространили сообщения об имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками химического оружия в сирийском городе Дума. 4 апреля США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по Сирии.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты ОЗХО взяли образцы на месте химатаки в Думе.

Также мы писали о том, что в освобожденной от исламистов Думе нашли лабораторию с реагентами для химического оружия.