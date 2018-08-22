Сегодня, 22 августа, к погоде во всех областях Украины не придраться: будет солнечно и без осадков, а на юге до +31 градуса тепла. Об этом сообщает сайт Укргидромецентра.

В западной, северной и центральной части страны столбики термометров ночью поднимутся до +18, днем до +24..+26. В Киеве ночью температура будет +14...+16 градусов, днем +23...+25.

На юге и востоке будет теплее. Максимальная температура ожидается в Херсонской области до +29...+31 днем, а вот в Донецке и Луганске произошло понижение на несколько градусов до +15...17 градусов днем и +26...+28 днем.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики дали прогноз погоды на День независимости в Киеве.

Также мы писали, что Украине предрекли существенное снижение температуры.