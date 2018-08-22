В среду, 22 августа, киевское Динамо, проведет в Голландии свой первый матч на стадии плей-офф Лиги чемпионов. Соперником нашей команды будет амстердамский Аякс. Голландцы давненько не выступали в самом престижном клубном турнире Европы и полны решимости преодолеть киевский барьер.

Однако букмекеры делают ставку не на них. Так например, авторитетная британская контора William Hill принимает ставки на победу Динамо с коэффициентом 5,80. Успех Аякса оценили кэфом в 1,57. А вероятность ничейного исхода идет по 3,90.

Все ставки матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы

Фото: williamhill.com

Напомним, что в Украине, игру в прямом эфире покажет канал Футбол 2. Начало встречи в 22.00.

Ранее "Страна" сообщала, что тренер Аякса оценил шансы своей команды и Динамо.