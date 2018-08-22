В результате спецоперации полиции, в Киевской области была задержана банда, которая промышляла охотой на престижные иномарки. Об этом передает пресс-служба Национальной полиции.

"В течение июля и августа участники организованной преступной группы с помощью специальной техники похитили у жителей Киевщины четыре автомобиля - два "Honda CR-V" и два "Lexus LS460".

Спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленников провели оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области и Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Три исполнителя из разных регионов Украины, во главе с организатором-киевлянином задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Сейчас их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Установлено, что во время совершения преступлений они передвигались на автомобиле "Audi Q5". Один из похищенных автомобилей прятали в гаражном помещении в селе Тарасовка, Киевской области.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", - рассказали в пресс-службе.

Фото: npu.gov.ua

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