Таинственно исчезнувшие вдова и дочь, а также водитель убитого 2 августа бывшего депутата Сумского горсовета Анатолия Жука нашлись в России.

Об этом замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы получили достоверную информацию о том, что разыскиваемые без вести пропвшие вдова и дочь, а также водитель убитого 2 августа 2018 бывшего руководителя Сумского отделения Либерально-демократической партии Анатолия Жука... находятся в РФ. По нашим данным женщина была задержана пограничникам РФ при незаконном пересечении границы в районе Елизаветовки Глушковского района Курской области.

Непонятно по каким причинам, но безутешная вдова и бывший водитель попросили в РФ политического убежища.

Жена погибшего, во время убийства находилась рядом с ним, сразу после убийства мужа отказывалась сотрудничать с полицией, ссылаясь на свое больное состояние. Ее адвокат обвинял полицейских в "бессердечности" и непонимании проблем со здоровьем у женщины, однако такое "плохое самочувствие" не помешало ей ночью перейти границу.

Мы продолжаем проводить все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия с целью установления лица, или лиц, причастных к убийству, а также выяснения всех обстоятельств совершенного преступления", - написал Аброськин.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что известно об убийстве экс-депутата Анатолия Жука в Сумах.