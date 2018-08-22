Вчера, 21 августа, около 10.00 в Виннице, на Привокзальной площади, расстреляли 32-летнюю Виталину Плахотнюк. Неизвестный киллер трижды выстрелил в нее. Родные убитой просят винничан помочь с поисками убийцы.

Об этом сообщила журналистка Виктория Никитюк на своей странице в Facebook и выложила фото убитой и места преступления.

"Семья 32-летней Виты, которую застрелили в Виннице, умоляет свидетелей откликнуться. Убийство, которое произошло на Привокзальной, шокировало всю Винницу. Буквально в нескольких метрах от железнодорожных путей и автобусной остановки нашли мертвой 32-летнюю Виталину Плахотнюк. Известно, что преступник стрелял трижды.

Родные и близкие до сих пор не могут понять мотивы убийства. Ведь винничанка была из обычной семьи рабочих, большого богатства не имела. Работала бухгалтером в "Заре". Спокойная, добрая и порядочная. После развода жила с родителями, сама воспитывала 6-летнюю дочь Варвару и так мечтала повести ее через неделю в первый класс.

В роковое утра Виталина, как всегда, собиралась на работу. Приготовила завтрак и поцеловала дочь. Около 09.20 вышла из дома и направилась к остановке, которая находится на переезде улиц Привокзальная - Ясна. Впрочем, в нескольких метрах от железнодорожных путей какой-то изверг трижды выстрелил в нее и убежал... Она погибла на месте. Деньги, мобильный телефон и другие ценные вещи убийца не взял.

Больше всего шокирует то, что место, где произошло преступление, людное. Ряядом дорога с оживленным движением, дома, стоянка такси. Поэтому семья Виталины обращается ко всем неравнодушным винничанам, которые могут помочь любой информацией. Если вы что-то видели или слышали, или видео с регистратора есть - все это может помочь в расследовании, пожалуйста, свяжитесь с родными нашей землячки. Конфиденциальность они гарантируют. Вот контакты: 063 024 42 18, 093 966 84 54", - написала Виктория Никитюк.

Фото: facebook.com/viktoria.mykytuk

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