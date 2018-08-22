Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил о планах построить, совместно с Молдовой, мост через реку Днестр. Это позволит проложить кратчайший путь из Прибалтики на Балканы.

Об этом вице-премьер заявил на совещании местных центральных органов исполнительной власти, которое прошло 21 августа в Киеве, передает пресс-служба Кабмина.

Кабмин Украины намерен выйти с предложением к молдавской стороны подписать в ближайшее время Межправительственное соглашение и начать строительство моста. Данный проект является экономически выгодным не только для Украины и Молдовы, но и всего Европейского Союза.

"Самой прямой линией от столиц прибалтийских стран до Бухареста, Софии, Афин или Стамбула является путь через Киев и Кишинев. А между этими столицами двух стран кратчайшим путем автодорога через город Ямполь Винницкой области", - уточнили в пресс-службе Кабмина.

"Однако до сих пор сообщение между двумя европейскими странами в районах пограничных населенных пунктов Ямполь - Косэуц на стокилометровом расстоянии - паромное, что давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям государств. Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Это говорит о политической воле Украины реализовать данный проект", - сказал Владимир Кистион.

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