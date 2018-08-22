В ночь на 22 августа, в Венесуэле произошло сильное землетрясение. По данным Венесуэльского центра сейсмологических исследований, очаг землетрясения залегал на глубине 100 метров, эпицентр находился в 19 км от Ягуарапаро в штате Сукре на севере страны. Его магнитуда составила 6,3 балла. По данным властей, удар стихии не привел к гибели людей и не причинил серьезного материального ущерба.

Однако в столице страны, Каракасе, недостроенный небоскреб, высотой 190 метров заметно накренился после землетрясения. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль.

"Последние пять этажей старого финансового центра Confinanzas, который расселили еще три года назад, накренились на 25 градусов, - написал Ревероль. - Ведется оценка ущерба, в районе принимаются необходимые меры".

Фото: twitter.com/NestorReverol

В здании высотой около 190 м, строительство которого прекратилось еще в 1994 году, долгое время проживали бездомные, из-за чего небоскреб называли "вертикальными трущобами".

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