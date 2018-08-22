Сегодня, 22 августа, столичное Динамо сыграет на выезде свой первый поединок в стадии плей-офф Лиги чемпионов. Соперником нашей команды будет голландский Аякс.

Игра пройдет в Амстердаме, на стадионе, который носит имя великого футболиста и тренера - на "Йоханн Кройфф Арене". Начало матча в 22.00. В прямом эфире игру покажет канал Футбол 2.

Напомним, что главный тренер киевлян Александр Хацкевич взял в Голландию 21 игрока, 18 из которых попадут в заявку на матч.

Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков.

Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Пиварич

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че

Нападающие: Беседин, Русин.

Не полетели в Амстердам новичок команды нападающий Владислав Супряга и полузащитник Николай Шапаренко, которые восстанавливаются после повреждений. Также в Киеве остался и бразилец Витор Буэно.

Ранее "Страна" рассказывала, что Лига чемпионов. Тренер Аякса оценил шансы своей команды и Динамо.

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