Майкл Коэн, экс-адвокат Дональда Трампа, в суде признал себя виновным по 8 пунктам обвинения и под присягой заявил, что пошел на нарушение закона по прямому поручению своего патрона.

Об этом сообщает AFP.

Майкл Коэн признал свою вину в налоговом мошенничестве, финансовых махинациях и нарушении закона о финансировании президентских кампаний.

Он также заявил, что "в координации и по указанию кандидата на федеральный пост" предотвратил публикацию информации, которая могла нанести вред кандидату и его предвыборной кампании.

По словам федерального судьи, "Коэн заявил на судебном заседании, что заплатил 130 и 150 тыс долларов двум женщинам с основной целью повлиять на выборы".

Майкл Коэн не назвал женские имена и фамилию Трампа, но суммы выплат соответствуют платежам за молчание относительно сексуальной связи с Трампом порноактрисе Сторми Дениэлс и модели Playboy Карен Макдугал непосредственно перед выборами.

"Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, то почему они не были преступлением для Дональда Трампа?", - написал в Twitter адвокат Коэна Ленни Дэвис.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп связал отмену антироссийских санкций с "совместными шагами" по Сирии и Украине.