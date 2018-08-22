Самая крупная социальная сеть в мире Facebook продолжает бороться с ботами и фейками. Эксперты компании удалили 652 страницы, созданных в сети в Иране и России. С этих аккаунтов активно распространяли фейковую иноформацию, направленную на иностранную аудиторию.

Об этом сообщает CNN.

"Отдельные лица и группы распространяли фейковую информацию в США, Великобритании, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Некоторые из них представляли собой группу под названием Liberty Front Press. Тот, кто стоит за этими страницами, потратил более 12 тысяч долларов на рекламу в сети за пять лет, в период между 2012 и 2017 годами", - заявили в пресс-службе компании.

Ранее "Страна" сообщала, что Facebook предлагает банкам США поделиться с соцсетью финансовой информацией пользователей.

Также мы рассказывали, что Facebook и Instagram показали, как включить новую функцию, которая считает время, проведенное в сети.