Правописание должно обновляться каждые 20 лет, а предыдущая редакция Украинского правописания была принята еще в 1990 году.

Об этом в комментарии Укринформу сказал заместитель министра образования и науки, член Украинской национальной комиссии по вопросам правописания Максим Стриха.

"В первую очередь каждый нормальный, живой язык обновляется, и время от времени возникает потребность в обновлении правописания, потому что появляются новые явления, которые надо кодифицировать, а что-то отмирает. Из-за этого правописание каждого живого активного языка пересматривают примерно каждые двадцать лет. Последняя редакция украинского правописания, как известно, вышла в 1990 году, то есть мы уже упустили то время, когда должны были осуществить очередное обновление. У нас это (в целом создание украинского правописания - Прим. ред.) было острее, учитывая предыдущие события (имеется в виду история Украины - Прим. ред.)", - сказал Стриха.

Он отметил, что до национальной революции 1917-1920 годов в Украине не было органа, который мог бы зафиксировать и утвердить правописные нормы. Первую такую попытку сделала Украинская академия наук в 1919 году. В 1925 году правительство УССР утвердило правописну комиссию, и в 1927 году всеукраинская правописная конференция одобрила проект нового правописания, который был утвержден в 1928 году наркомом просвещения Николаем Скрыпником, и известен как классическое или харьковское правописание. Однако с 1933 года украинизации была свернута, и из украинского языка начали убирать все нормы, которые имели отличие от российских.

"Так случилось, что в украинском языке есть две буквы "г" для обозначения двух разных звуков. В русском этого нет, из-за этого одну из этих букв нам запретили, и остались одна буква "г" для обозначения совершенно разных звуков. Так случилось, что в украинском языке 7 падежей, а в русском - 6, и звательный падеж, который есть во многих языках, в частности, в той же латыни, у нас было объявлен звательной формой, которую не рекомендовалось употреблять. Так случилось, что в украинском языке есть 4 грамматических времени в отличие от русского, где их три, у нас есть еще давнопрошедшее, как в латыни. Поэтому нам было приказано оставить три грамматических времени, четвертое отменили. И был отменен еще ряд норм, которые были слишком украинскими. В 1990 году часть этих норм восстановили в правах, часть - нет. И в Украине сейчас происходит определенный кавардак, поскольку диаспора все время сохраняла харьковское правописание как официальное, до сих пор в Украине есть определенное число издательств, которые использует харьковское правописание, определенные СМИ используют харьковское правописание, или собственные правописные системы, чего не должно быть. Поэтому задачей этой комиссии, в которую вошли ведущие украинские лингвисты, было ревизовать нормы харьковского правописания, понять, что стоит возрождать, а что умерло", - рассказал Стриха.

По его словам, четыре такие нормы были возрождены, но как вариативные, в то же время сохранены действующие нормы. Это сделано с целью, что языковая практика покажет, что должно остаться. Среди других изменений, по словам Стрихи, многое упрощено по сравнению с действующим правописанием, также добавлены новые положения относительно употребления иноязычных слов.

Также он отметил, что изменения в учебные программы, учебники, пособия, и т. п, а также в тесты ВНО по украинскому языку будут вноситься, но это постепенный процесс.

"Безусловно, ВНО (по украинскому языку - Прим. ред.) ближайшие годы, поскольку большинство норм остаются без изменений, должно акцентироваться на тех нормах, которые не претерпели изменений, чтобы не создавать трудностей. В учебники эти изменения будут вноситься, это нормальный процесс, будут методические обновления для учителей. Именно сейчас у нас такое время, когда формируем новые комплекты для Новой украинской школы, было бы логично, если бы мы сейчас учли и эти изменения правописания", - сказал Стриха.

Он уточнил, что это произойдет, когда окончательная редакция правописания после обсуждения и внесения замечаний, будет утверждена правительством.

При благоприятных условиях, по словам заместителя министра, это может произойти до конца года.

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