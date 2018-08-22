Американские власти заморозили российские активы в США на сотни миллионов долларов в рамках санкций в отношении Москвы. Такие данные приводятся в тексте вступительного слова заместителя американского министра финансов Сигал Манделкер, подготовленного к слушаниям с ее участием в банковском комитете Сената Конгресса США.



На этих слушаниях рассматривается американская политика санкций в отношении России. Манделкер курирует противодействие терроризму и финансовую разведку.

"Действия [американского] министерства финансов имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах", - говорится в докладе.

Последствия американских экономических ограничений "ощущаются далеко за пределами затронутых организаций и лиц", считает Манделкер.



"Западные санкции и последующая геополитическая напряженность повысили уровень неопределенности и затормозили внутренние и иностранные частные капиталовложения в России. В энергетическом секторе наши санкции ограничили важные инвестиции в разведочные ... проекты, необходимые для того, чтобы увеличить объемы добычи нефти и газа в России. В целом зарубежные прямые инвестиции в Россию упали с 2013 года более чем на 5%, причем ощутимое их снижение пришлось на долю прямых инвестиций из США - они сократились с 2013 года на 80%", - заявляет замминистра.

Прямые инвестиции в Россию со стороны других крупных экономик также снизились за этот период. Россия принимает во внимание эти последствия", - добавляет Манделкер.

Замминистра также рассказала, что с начала 2017 года власти США ввели санкции в отношении 217 российских юридических и физических лиц.

"С января 2017 года администрация ввела санкции в отношении 217 российский юридических и физических лиц по различным причинам, 200 из которых ввело Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США. Действительно, семь месяцев из последних девяти мы принимали [санкционные] меры", - заявила она, ответив, что с начала работы этой администрации минфин США также добавил 32 россиян в список секторальных санкций.

Манделкер отметила, что санкционная программа США в отношении России - одна из самых активных среди всех прочих.

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