Пользователи поделились на странице Киев оперативный видео, как маршрутка с пассажирами объезжает пробку по разделительному островку.

"Окружная перед Ашаном, в сторону Академгородка. Это первая маршрутка, за ней все "гуськом" полезли. Одна чуть не опрокинулась, съехал неудачно. Это называется "прошёл рейд по маршруткам"?" -говорится в сообщении.

В видео маршрутка едет по разделительному (направляющему) островку, то есть участук на дороге, служащему для разделения встречных транспортных потоков.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее полиция задержала водителя КамАЗа, столкнувшегося с "маршруткой" под Запорожьем, где погибли дети.

Мы писали, что в тройном ДТП с участием маршруток под Киевом пострадали четыре человека

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