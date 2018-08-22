Употребление томатного соуса, в том числе кетчупа, может снизить риск возникновения рака желудка и кишечника. К такому выводу пришли испанские ученые после проведенного ими исследования о влиянии томатов на здоровье человека, сообщает во вторник газета Daily Mirror.

Группа биологов из Политехнического университета Валенсии изучила воздействие овощей на человеческий организм при употреблении их в сыром и приготовленном виде. Результаты исследования показали, что тушеные помидоры, добавляемые в соусы, гораздо полезнее для организма, поскольку в процессе готовки они сохраняют специальное вещество - ликопин, которое усиливает действие пробиотиков. Кроме того, оно стимулирует рост полезных бактерий, оказывающих благотворное действие на микрофлору кишечника.

Ликопин представляет собой пигмент красного цвета, в большом количестве содержащийся в помидорах. Он считается лучшим антиоксидантом, положительно влияющим на здоровье человека. Ликопин предотвращает окисление холестерина, по причине чего используется для профилактики сердечно- сосудистых заболеваний, а также снижает риск развития атеросклероза. Продукты с большим содержанием данного вещества защищают клетки организма от губительного действия свободных радикалов, поэтому применяются для предотвращения развития некоторых видов рака.

Ученые обнаружили, что употребление томатных соусов приводит к замедлению распространения зараженных раковых клеток и в конечном итоге к их гибели. В свою очередь, это позволяет снизить вероятность возникновения и развития рака желудка и кишечника.

По словам специалистов, результаты эксперимента могут быть применены для разработки специальных диет, а также создания более полезных продуктов в будущем.

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