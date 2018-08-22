Граждане Украины в 2017 году около 4,4 млн раз выезжали в Россию. Такие данные привела Государственная служба статистики Украины (Госстат) "Громадському ТВ".

В службе статистики добавили, что этот показатель на 13,4% больше, чем в 2016 году.

В МИД России назвали инициативу украинского министра абсурдной. Как заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, рассуждения Омеляна фактически направлены на блокирование любых контактов между гражданами Украины и России.

Ранее "Стране" стал известен план Омеляна по прекращению сообщения с Россией.

В МИД России назвали инициативу украинского министра абсурдной. Как заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, рассуждения Омеляна фактически направлены на блокирование любых контактов между гражданами Украины и России.

Мы писали, что Верховный суд запретил отказываться от биометрического паспорта даже по религиозным убеждениям.

Ранее в Украине запретили российские лекарства от столбняка, энцефалита и стафилококка. Полный список.