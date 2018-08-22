Объем назначенных субсидий в 2018 году субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился более, чем в четыре раза или на 76,1% по сравнению 2017 годом, в то время как долги украинцев за коммуналку наоборот выросли почти до 17 миллиардов.

Об этом Украинским Новостям сообщила Государственная служба статистики.

Общий объем назначенных субсидий на оплату услуг ЖКХ составил в 2018 году 734 млн гривен.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий, назначенных в январе - июле текущего года, составил 536,8 млн гривен, в сельских населенных пунктах – 197,2 млн гривен. В то время, как за аналогичный период 2017 года общая сумма составила 3 миллиарда 968,5 млн гривен или 2 150,9 млн гривен и 917,6 млн гривен в городских и сельских населенных пунктах соответственно.

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в июле 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 28,8% и составил 103,9 гривен.

Всего в январе-июле 2018 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 4 072,7 тыс. домохозяйств, что на 40,1% меньше по сравнению с январем-июлем 2017 года (из них на городские населенные пункты приходится 65,1% обращений).

В июле субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 2 182,6 тысяч домохозяйств.

Ранее стало известно, что в январе-июне 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 75,6% до 667,3 млн гривен по сравнению с январем-июнем 2017 года.

В 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

Ранее "Страна" сообщала, что новые правила по субсидиям провоцируют разводы украинских семей, а также о том, чьи доходы нужно указывать для субсидий разведенным супругам в декларации.