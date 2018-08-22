Нападение на кредитное учреждения в Киеве на Старовокзальной, 25 попало на камеру виденаблюдения. Само видео размещено на странице Киев Оперативный.

"Сегодня, около 15:30, в кредитное учреждение "Моя готивочка" зашел неизвестный и под угрозой ножа отобрал у работницы учреждения 1100 грн. Приметы преступника: мужчина, до 30 лет, около 190 см, худощавого телосложения, одетый в кепку, черную футболку и серые штаны.

В случае, если владеете информацией о личности преступника, пожалуйста,сообщите 102", -говориться в сообщении.

Видео: facebook.com

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