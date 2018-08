Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) и НПО "Кампания по запрету боевых роботов" (The Campaign to Stop Killer Robots) призвали ООН к переговорам о превентивном запрете автономных боевых систем.

В докладе, опубликованном во вторник на сайте HRW, говорится, что использование так называемых боевых роботов нарушает нормы гуманитарного права.

Авторы утверждают, что концепция боевых роботов идет вразрез с так называемой декларацией Мартенса, то есть "законами человечности" и "требованиями общественного сознания".

"Страны должны в ходе совместной работы наложить превентивный запрет на подобные системы вооружений, пока они не распространились по всему миру", - считает Бонни Дохерти, старший научный сотрудник отделения HRW по проблемам оружия.

46-страничный доклад о моральных и юридических предпосылках запрета автономного вооружения опубликован в преддверии встречи представителей 70 государств в штаб-квартире ООН в Женеве 27 августа. Темой переговоров станут летальные автономные системы вооружения. Переговоры в рамках Конвенции о конкретных видах обычного оружия - основного документа о разоружении - были формализованы лишь в 2017 году, однако стороны встретятся уже в шестой раз с 2014 года.

В документе правозащитники призывают страны начать переговоры и разработать новое соглашение об автономных боевых системах к 2019 году. Организации выразили опасение, что полностью независимые боевые роботы будут выбирать и поражать цели бесконтрольно. Как считают авторы доклада, такие боевые системы не смогут решать вопрос о применении летальной силы, основываясь на юридических и этических аспектах войны.

Прецедентом предлагается считать превентивный запрет на ослепляющее лазерное оружие, наложенный в 1995 году. Тогда основанием для рестрикций послужила именно декларация Мартенса, лежащая в основе ряда международных конвенций (включая Четвертую Женевскую конвенцию о защите жертв войны 1949 года) и провозглашающая верховенство основ международного права и гуманности в случаях, не подпадающих под действующие нормы договорного права.

На сегодняшний день 26 стран открыто поддержали запрет боевых роботов, при этом почти все участники переговоров в рамках Конвенции высказались за сохранение контроля людей над оружием. Американская компания Google включила в список этических принципов обязательство не разрабатывать искусственный интеллект в целях вооружения.

