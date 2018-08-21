Расследование убийства журналиста Павла Шеремета, совершенного в июле 2016 года в Киеве, до сих пор не привело к появлению в деле подозреваемых. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию "Украинская правда".

"В этом деле нет подозреваемых", - сказал он. При этом он дал понять, что совсем недавно появилась надежда, что следствию удастся сдвинуться с мертвой точки. "За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе, - сказал он. - Идут очень активные следственные действия".

Новая информация, по его словам, возможно, поможет вывести следствие "как минимум на исполнителей, а потом и на заказчиков". "Но - возможно. Подчеркиваю это слово", - добавил генпрокурор.

Комментируя сообщения об обращении в суд гражданской жены Шеремета Алены Притулы с требованием расследовать данное преступление как теракт, Луценко подчеркнул, что следствие не считает это преступлением террористическим актом. По его словам, в данном случае не было запугивания, поскольку "взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить только одного человека".

В феврале 2018 года Алена Притула обратилась в суд с требованием обязать следствие признать ее потерпевшей и дополнить дело статьей о теракте. Однако до сих пор реакции генпрокурора на это обращение не было, а досудебное расследование по статье 258 ("Теракт") Уголовного кодекса не начиналось.

Журналист Павел Шеремет с 2012 года вел блог в интернет-газете "Украинская правда", основал интернет-издание "Историческая правда". Вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24", был ведущим на украинском радио "Вести". Шеремета убили 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на работу, сработало взрывное устройство. Напомним, Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Взрывчатку ему подложили под автомобиль.

Ранее "Страна" писала о том, что семья убитого Павла Шеремета обратилась в суд с жалобой на бездействие генпрокурора Луценко.

Также мы сообщали, что посол США в Украине ждет правосудия в деле об убийстве Шеремета.