Российская ракета с ядерным двигателем при испытаниях в ноябре 2017 года упала в Баренцево море и сейчас Россия готовит операцию по ее возвращению, считает американская разведка.

Об этом сообщил во вторник американский телеканал CNBC.

По версии его источников, якобы ознакомившихся с неким докладом американских разведывательных служб, "российская ракета с энергетической установкой остается утерянной в море после неудачного испытания в прошлом году и Москва готовится к попытке ее возвращения".

Скорее всего речь идет о российской крылатой ракете с ядерным двигателем, чей радиус действия практически не ограничен и которой якобы не страшна американская противоракетная оборона. О ее создании объявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

В данной операции якобы будут задействованы три российских судна, одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными веществами. Дата начала операции не уточняется.

В докладе разведки США не упоминается какой-либо потенциальный ущерб для здоровья людей или экологии в связи с возможным повреждением ядерного реактора ракеты, говорится в сообщении телеканала.

Как полагают аналитики американской разведки, если россияне сумеют вернуть ракету, Москва сможет использовать план данной операции за основу при других операциях по возвращению ракет в будущем, отмечает CNBC.

Как ранее утверждал телеканал со ссылкой на источники, с ноября 2017 года по февраль текущего ракету указанного типа испытывали в России четыре раза. По версии CNBC, во всех четырех случаях это закончилось неудачей.

Самое длительное из испытаний якобы продолжалось около двух минут, ракета пролетела примерно 35 км, после чего контроль над ней был утерян и она упала.

Ранее "Страна" сообщала, что президент России Владимир Путин 1 марта рассказал о ряде разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", авиационный ракетный комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.