Группа из 300 протестующих в ночь на понедельник, 20 августа сбросили с постамента памятник солдатам Конфедерации, установленный на территории Университета Северной Каролины.

Памятник поставили в начале XX века, чтобы отблагодарить солдат армии Юга за "спасение белой расы". Полиция проводит проверку по факту вандализма.

Акция протеста, организованная студенткой университета Майей Литтл, прошла в последнюю ночь каникул. Среди протестующих были как студенты, так и сотрудники университета.

Манифестанты собрались в центре городка Чэпел-Хилл, где находится университет, и прошли до корпусов университета, рядом с которыми была расположена статуя. Когда демонстранты подходили к кампусу, произошло несколько стычек с полицией; кто-то бросил на площадь несколько дымовых шашек. Затем полицейских оттеснили на край площади.

Как сообщают местные издания, к памятнику пришли и те, кто был против его сноса, но их было всего несколько человек, и убедить демонстрантов они не смогли. По итогам демонстрации обвинения были предъявлены одному человеку, который пришел на акцию с закрытым лицом.

Губернатор штата, демократ Рой Купер написал в Twitter, что не одобряет разрушения общественной собственности, но разделяет отношение протестовавших к памятнику.

Администрация университета тоже осудила действия протестующих. На данный момент около 30 городов в США демонтировали или передвинули памятники, посвященные лидерам Конфедерации южных штатов.

Как сообщала "Страна", 12 августа прошла годовщина беспорядков в Шарлоттсвиле. Власти США объявили, что к ним причастна Россия.

Мы рассказывали, как в США начался "Конфедератопад". Власти сносят памятники, несмотря на протесты Шарлоттсвилля.