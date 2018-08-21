И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует, как уберечься от бактерий-возбудителей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Летом всегда возрастает соблазн съесть немытую сливку, сразу купленную на рынке, или же попробовать вяленую рыбину на берегу моря. Однако это желание может быть опасным для вашего здоровья", - предостерегает Супрун.

По ее словам, ботулизм, сальмонеллез, дизентерия, эшерихиоз объединяет то, что в наш организм бактерии-возбудители чаще всего попадают с испорченными и некачественными пищевыми продуктами, зараженной водой, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные предметы обихода и руки.

Чтобы уберечься, Супрун призывает не пренебрегать следующими правилами:

1. Мойте руки

Обязательно тщательно мойте руки с мылом перед приготовлением пищи и перед ее употреблением. Грязные руки являются одной из наиболее распространенных причин пищевых отравлений и появления опасных болезней и состояний.

2. Избегайте употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы

Если консервированные продукты были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом - они могут стать причиной инфицирования. Например, ботуличным токсином.

3. Не ешьте продукты, у которых истек срок годности

Даже если эта еда нормально выглядит и пахнет. Сроки годности определяют и указывают на основе соответствующих научных тестов, которые показывают, через какой период в упакованной еде начнут паразитировать патогенные микроорганизмы.

4. Не покупайте продукты у случайных лиц или на стихийных рынках

Если есть хоть минимальное сомнение относительно соблюдения санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где ее покупаете, - воздержитесь от нее. Если же вы все-таки покупаете там еду, проводите термическую обработку, особенно молока и молочных продуктов.

5. Тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, для потребления детьми - обдайте кипятком.

Первые признаки пищевого отравления обычно появляются внезапно. Чаще всего это повышение температуры тела, снижение или отсутствие аппетита, общая слабость, боль в животе, вздутие живота, тошнота, диарея.

"При появлении симптомов не занимайтесь самолечением и обратитесь к врачу", - подчеркнула чиновник.

Она напомнила, что всего в Украине за последние полгода острыми кишечными инфекциями, куда входят пищевые отравления (не включая ботулизм и отравление грибами) заболели 47 256 человек. Отдельно сальмонеллезными инфекциями за этот период заболели 3046 украинцев.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

Как сообщала "Страна", Супрун сообщила, как школьная форма может влиять на мышление ученика.

Также Супрун рассказала, чем обуздать стресс, чтобы не вызывать хронических болезней.

Чуть ли не каждый десятый житель планеты умирает из-за сидячего образа жизни.