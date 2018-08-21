Печерский районный суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении Сергея Горохова, Валерия Голенко и нескольких бывших чиновников, которые подозреваются в совершении уголовных правонарушений совместно с экс-депутатом Партии регионов Александром Ефремовым. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

"По результатам судебного рассмотрения удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры и следственным судьей Печерского районного суда предоставлено разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении народного депутата и бывших чиновников Луганщины, подозреваемых в уголовном производстве... В ходе досудебного расследования собрано достаточно надлежащих и допустимых доказательств для осуществления специального досудебного расследования в отношении народного депутата Украины VII созыва Горохова, председателя Луганского областного совета Голенко, его первого заместителя Харина, Луганского городского председателя Кравченко и его первого заместителя Пилавова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, указанные лица подозреваются в совершении в первой половине 2014 года на территории Луганской области ряда тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва Ефремовым".

Как сообщалось, уголовное производство в отношении Александра Ефремова рассматривается в Старобельском районном суде Луганской области, к обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины), пособничестве в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины), умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушая порядок, установленный Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины), организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ранее в связи с двухлетием дела Ефремова, мы рассказывали, как из экс-губернатора пытаются сделать сепаратиста №1.

Также мы писали, что суд допросил Парубия по делу экс-регионала Ефремова.