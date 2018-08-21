Существуют удивительные параллели между социальным поведением Homo sapiens и миром приматов.

Профессор Джеймс Тилли занимается изучением коллективного поведения приматов и считает, что человеку стоит взять на вооружение некоторые принципы организации у шимпанзе, передает ВВС.

1. Держи друзей близко к себе, а врагов - ещё ближе

Политика у шимпанзе - это сеть меняющихся альянсов. Чтобы выбиться в лидеры, нужно быть готовым отвернуться от друзей и раскрыть объятия для врагов. Многие союзы у шимпанзе держатся на удобстве, а не на дружбе.

2. Выстраивая альянсы, отдавай предпочтение слабым, а не сильным

Шимпанзе как правило образуют "минимально выигрышные коалиции". Это означает, что скорее два слабых животных нападут на одного сильного, нежели одно слабое животное образует союз с сильным. В таком поведении есть смысл и для людей: если союз образован с кем-то слабым, распределение сил будет для меня более выгодным, чем если я договорюсь об альянсе с кем-то сильным.

3. Хорошо, когда тебя боятся, но еще лучше, когда любят

Вожаки стаи у шимпанзе могут править с позции силы и вести себя устрашающе, но такие лидеры как правило не удерживают свои позиции продолжительное время. Чтобы быть успешным вожаком, нужно заручиться поддержкой себя и своих соратников у остальных членов стаи. Ключ к успеху - найти верную комбинацию силы и мягкости.

4. Хорошо, когда тебя любят, но еще лучше, когда можешь поделиться

Дольше всего сохраняют лидерство те, кто умеет сохранять ресурсы и использовать их для завоевания поддержки. Известен случай, когда вожак стаи правил ей 12 лет, делясь с сородичами мясом, добытым на охоте.

5. Внешняя угроза может сулить поддержку (если она реальна)

При столкновении с внешней угрозой группы приматов объединяются и забывают о междуусобной борьбе. Однако же имеется не так много свидетельств того, что это правило работает и в отношении людей.

Как сообщала "Страна", ученые выяснили, как в Древнем Египте делали тест на беременность.

Ранее в Чернобыльской зоне ученые нашли редких летучих мышей, в том числе и гигантскую вечерницу.

Мы писали, что ученые выяснили, что мужчины и женщины по-разному видят движение и реагируют на него.