Регулятор в письме от 16 августа 2018 года № 25-0008/44785 рассмотрел вопрос важности уточнения информации о клиенте.

Законом о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, предусмотрено, что уточнение информации о клиенте - актуализация данных о клиенте (в том числе идентификационных) путем получения документального подтверждения наличия (отсутствия) в них изменений, сообщает ЮрЛига.

Нормы, установленные в Положении об осуществлении банками финмониторинга, обязывают банки уточнять информацию об идентификации и изучении клиента:

- не реже одного раза в год, если риск проведения клиентом финансовых операций по легализации криминальных доходов / финансированию терроризма оценивается банком як высокий;

- не реже одного раза в два года - если как средний.

Для других клиентов срок уточнения информации не должен превышать трех лет.

Банк самостоятельно устанавливает порядок идентификации и верификации, изучения и дополнительного уточнения информации о клиенте.

Такой порядок может содержать процедуры по уточнению информации о физлицах - клиентах банка с низким уровнем риска. Речь идет о лицах, имеющих счета исключительно для получения зарплаты, пенсионных или других соцвыплат.

Эти процедуры могут предусматривать использование средств электронной почты (например, электронный опросник), в том числе с использованием ЭЦП / ЭП, или телефонной связи, Call-центра, других дистанционных каналов и не предполагать личное присутствие клиента в банке. Кроме того, банки могут проводить уточнение информации о физлицах во время их личного обращения в учреждение банка.

В случае сомнения в получении достоверной информации банк самостоятельно принимает решение о необходимости в личной встрече с клиентом для подтверждения или опровержения его данных.

Нацбанк напомнил, что банки должны уделять повышенное внимание к клиентам, проводящим масштабные схемные финансовые операции и не относящимся к категории клиентов банка с низким уровнем риска. При этом банки должны обеспечить, чтобы рядовые граждане, которые проводят обычные, не рисковые операции, должны получить полный беспрепятственный доступ к финансовым продуктам и сервисам.

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