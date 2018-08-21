Присяжные по делу о финансовых махинациях бывшего главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта затрудняются прийти к единому мнению и вынести вердикт, сообщает издание Politico.

"Во вторник присяжные заявили о том, что испытывают трудности с единогласным вердиктом хотя бы по одному пункту обвинения Манафорта в банковских и налоговых махинациях", - говорится в сообщении.

По данным телеканала CNN, присяжные обратились к окружному судье Томасу Селби Эллису III, ведущему дело Манафорта, с вопросом о том, что делать в подобной ситуации.

"Если мы не можем прийти к консенсусу хотя бы по одному пункту, как мы можем заполнить бумагу с решением присяжных?" - говорится в запросе к судье.

В свою очередь, судья призвал присяжных удвоить их усилия и продолжить совещание в надежде достичь единогласного решения.

Заседание присяжных проходит четвертый день.

Судья Т.С. Эллис III в минувший понедельник перед заседанием присяжных дважды проводил совещание с адвокатами Манафорта. Оба разговора проходили в присутствии П.Манафорта, их содержание не раскрывается. Судья пообещал обнародовать стенограммы разговоров с адвокатами после завершения процесса по Манафорту.

В отношении Манафорта возбуждены два дела, которые рассматриваются в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния) и в окружном суде столичного округа Колумбия. Манафорта, в частности, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов и бывшего президента страны Виктора Януковича, которые он якобы отмывал через офшоры. Сторона обвинения настаивает на том, что в 2006 году доход Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Деньги были направлены Манафорту для того, чтобы он поддерживал Януковича.

Как сообщала "Страна", после двух дней обсуждения приговора Манафорту, присяжные ушли на выходные.

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