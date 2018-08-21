Верховный Суд отказал НАБУ в рассмотрении иска на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров вынести выговор руководителю САП Назару Холодницкому. Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

"21 августа 2018 года Верховный Суд в составе Кассационного административного суда принял решение, которым отказал в открытии производства в деле по иску Национального антикоррупционного бюро Украины Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о признании противоправным и отмене решения о наложении дисциплинарного взыскания на Назара Холодницкого", - говорится в сообщении.

В решении Верховного Суда указано, что в судебном порядке подлежат обжалованию и те решения КДКП, которые приняты по результатам дисциплинарного производства, и право на такое обжалование имеет только прокурор как субъект данного дисциплинарного производства, деятельность которого обжалуется.

"Суд отметил, что в понимании норм Закона № 1697-VII жалобщик (НАБУ) в случае несогласия с решением КДКП, принятым по результатам рассмотрения его жалобы, может при наличии разрешения КДКП обжаловать такое решение лишь в Высшем совете правосудия. Из этого следует вывод, что НАБУ как лицо, подавшее жалобу в КДКП, не имеет права на обжалование решения, принятого КДКП по результатам рассмотрения такой жалобы", - отметили в суде.

Сообщается, что такое решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного Суда.

Фото: facebook.com/supremecourt.ua

Как сообщалось, 26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров по результатам рассмотрения жалоб на Холодницкого объявила выговор руководителю САП.

Однако в НАБУ настаивают на увольнении Холодницкого, и 16 августа в Верховный Суд поступило исковое заявление Национального антикоррупционного бюро Украины Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник 30 марта направили в КДКП жалобы на руководителя САП о совершении им дисциплинарных нарушений, в которых просили освободить Холодницкого от должности. В жалобах НАБУ и ГПУ описано пять эпизодов нарушений со стороны Холодницкого. В частности, руководителю САП закидывадли воспрепятствование в расследовании ряда уголовных производств в НАБУ.

Как сообщала "Страна", ГПУ засекретила информацию по делу Назара Холодницкого.

Мы писали, что всего один член спецкомиссии прокуроров проголосовал за увольнение Холодницкого.

Ранее в Transparency International призвали Холодницкого уйти из САП по собственному желанию