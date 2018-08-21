Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что положение о равенстве прав и обязанностей родителей в воспитании ребенка не может толковаться в ущерб интересам ребенка, передает ЮрЛига.

Таким образом, временный выезд ребенка за границу (с определением конкретного периода) в сопровождении родителя, с которым определено его место жительства и который обеспечивает ребенку уровень жизни, необходимый для всестороннего развития, не может беспрекословно свидетельствовать о лишении второго родителя законной возможности принимать участие в его воспитании и общении.

В делах о предоставлении разрешения на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу без согласия отца обобщенный и формальный подход недопустим, поскольку само наличие у одного из родителей права отказать в даче согласия на временный выезд ребенка за границу с другим родителем является существенным инструментом влияния, особенно в отношениях между бывшими супругами, который может использоваться не в интересах ребенка.

Каждое дело требует детального изучения ситуации, учета различных факторов, которые могут повлиять на интересы ребенка, в том числе его мнение (если он способен сформулировать свои собственные взгляды).

Постановлением от 4 июля 2018 года по делу № 712/10623/17 (14-244цс18) оставлены в силе решения низших судов, которые позволили матери вывезти дочь на временное проживание в Польшу, где она трудоустроена и обеспечена.

В этом деле ВС отступил от правовой позиции ВСУ по делу № 6-15цс17, согласно которой приоритетными в этой категории дел является соблюдение принципа равенства прав родителей в отношении ребенка.

В то же время Большая Палата упомянула решение по делу "М. С. против Украины", в котором ЕСПЧ, установив нарушение статьи 8 Конвенции, консолидировал подходы и принципы предыдущих решений, которые сводятся к определению прежде всего наилучших интересов ребенка, а не родителей, что требует детального изучения ситуации, учета различных факторов, которые могут повлиять на интересы ребенка, соблюдение справедливой процедуры в решении спорного вопроса для всех сторон.

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