В Украине в ближайшие дни сохранится знойная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, 22 августа в Украине небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 11-16 градусов, днем 20-25 градусов; на остальной территории ночью 14-19 градусов, на побережье морей до 22 градусов, днем 24-29 градусов, в южной части и на Закарпатье 27-32 градуса.

Фото: meteo.gov.ua/

23 августа в Украине также большая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13 градусов, на юге и на Закарпатье 13-18 градусов, на побережье морей до 22 градусов; днем 23 августа 22-27 градусов, в южных областях и на Закарпатье.

Фото: meteo.gov.ua/

Как сообщала "Страна", погода в Украине на Спас и накануне будет синоптически интересной.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на День независимости в Киеве.

Мы писали, что Украине предрекли существенное снижение температуры.