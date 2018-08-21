Разработан проект Положения, которое будет регулировать процесс обучения детей, находящихся на лечении в медучреждениях. Проект Положения, который поможет организовать обучение для всех детей в Украине, длительное время находящихся в больницах, прописывает основы, на которых может быть организовано такое обучение, передает Юрлига.

В частности, предусмотрено как очное обучение в классах при больнице, так и около кровати ребенка. Организацию образовательного процесса осуществляет школа, на территории обслуживания которой находится медучреждение.

При этом необходимые условия (помещение) для организации образовательного пространства должен обеспечить руководитель больницы.

Нормативы наполняемости классов - от 4 до 12 человек. Чтобы школа могла создать такой класс, медучреждение должно сообщить ей о количестве детей школьного возраста, находящихся на стационарном лечении, в разрезе возрастных категорий.

Предусмотрено, что в больнице, если это позволяет состояние здоровья ребенка, будут проводиться и контрольные, и ГИА - это позволит ребенку по завершению лечения подтвердить приобретенные знания специальной справкой и продолжить обучение, а не пересдавать предметы.

При больницах будут существовать и обычные классные журналы, и расписание, в них будут завозить учебники.

Ежедневная нагрузка на ученика не сможет превышать 3 учебных часа в день для начального образования и 4 учебных часа - для базового среднего и профильного среднего образования.

Министр образования и науки Лилия Гриневич указала, что в работе над этим проектом больше всего помог опыт двух больниц Львовской области - "Чернобыльской" и "ОХМАТДЕТ". Именно модель учебного процесса в этих учреждениях легла в основу Положения, которое должно распространить данный опыт на всю Украину.

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