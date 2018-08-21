Запасы угля на складах электростанций (ТЭС и ТЭЦ) на 21 августа 2018 года составляли 1,75 млн тонн, что на 0,28 млн тонн, или 13,6%, меньше показателя годичной давности, сообщило Минэнергоугля Украины.

Согласно его данным, ситуация с накоплением запасов природного газа обстоит значительно лучше: на 21 августа они достигли 13,9 млрд куб. м, что всего на 0,3 млрд куб. м, или на 2,1%, меньше, чем на 21 августа прошлого года.

Минэнергоугля также указывает, что запасы мазута на складах электростанций меньше прошлогодних на 48% и составляли 38,4 тыс. тонн.

За неделю запасы угля возросли на 4,2%, или на 69,7 тыс. тонн, газа – на 3%, или на 0,4 млрд куб. м, тогда как мазута сократились на 1%, или на 0,4 тыс. тонн.

Минэнергоугля также сообщает, что объем добычи угля в Украине за первые 20 дней августа 2018 года вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,85 млн тонн, природного газа – на 2,1%, до 1,09 млрд куб. м, тогда как производство электроэнергии сократилось на 1% – до 7,91 млрд кВт-ч, из которых 60% обеспечили АЭС, 30% – ТЭС.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в конце июля утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2018/19 гг. Согласно документу, запасы газа в подземных хранилищах к 1 ноября 2018 года должны составить 17 млрд куб. м, угля – 2,6 млн тонн (в т. ч. антрацитовых марок – 1 млн тонн, газовых – 1,6 млн тонн), мазута – 130 тыс. тонн.

Как сообщала "Страна", ранее в начале лета в Украине упали запасы угля на ТЭС.

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