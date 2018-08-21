Обвинительный акт в отношении Юрия Россошанского, который обвиняется в убийстве правозащитницы, юриста Ирины Ноздровской, поступил в Ирпенский городской суд Киевской области.

"21 августа 2018 года в Ирпенский городской суд Киевской области из Вышгородского районного суда Киевской области по решению Апелляционного суда Киевской области поступил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Россошанского Юрия Викторовича в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)", - сообщается на сайте Ирпенского городского суда.

Автоматизированная система суда определила коллегию судей. Рассмотрение дела начнется в среду, 22 августа, в 13.45, в помещении Ирпенского городского суда.

Как сообщалось, юрист Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Было открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Ю.Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра И.Ноздровской Светлана Сапатинская. Россошанский был взят под стражу.

15 августа прокуратура Киевской области направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Ю.Россошанского.

Ранее "Страна" сообщала, что подозреваемому в убийстве юриста Ноздровской "утяжелили" статью, а также, что экспертиза показала - юриста Ирину Ноздровскую не насиловали перед смертью.