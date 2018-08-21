После публикации "Страны" открыто уголовное производство по разглашению тайны досудебного следствия. Об этом сообщил экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, который в конце мая зарезал человека.

Он заявил, что "Страна" опубликовала данные экспертизы, доступ к которым был только у следователей.

Речь идет о статье "Последняя кровь Стерненко", в которой мы опубликовали результаты экспертизы орудия убийства - ножа, на котором обнаружена кровь убитого Кузнецова и самого Стерненко.

Наш источник, знакомый с ходом следствия объяснил, что скорее всего националист, который говорит об убийстве из соображений самообороны, получил ранение последним. Таким образом, можно аргументированно предположить, что ранение Стерненко было получено уже после окончания противостояния.

"Эту информацию "Страна" отнюдь не могла получить легальным путем. Только путем незаконного "слива" информации со стороны следователей, прокуроров или экспертов. По определению это является преступлением", - написал Стерненко у себя в Facebook.

Националист заявил, что производство было открыто по обращению нардепа Андрея Денисенко и опубликовал извлечение из Единого реестра досудебных расследований.

Напомним, что это уже второе уголовное дело по "Стране" за текущее лето. И седьмое, связанное с нашим изданием и его главным редактором Игорем Гужвой.

В июне СБУ открыла производство по разглашению гостайны после публикции нами "списка Бабченко" - документа, в котором указаны фамилии украинских журналистов и блогеров, якобы приговоренных к убийству российскими спецслужбами.

"Итак, по "Стране" открыто седьмое уголовное дело. За это лето - уже второе. И вновь - по замечательной статье "разглашение данных досудебного следствия". То есть как бы дело и не против нас (а против тех, кто разгласил), но именно "Страна" по факту является объектом расследования", написал главред "Страны" Игорь Гужва у себя в Facebook.

"В прошлый раз, напомню, речь шла о "списке Бабченко". Сейчас же речь идет о расследовании Valeriya Ivashkina по инциденту в Одессе, когда националист Стерненко зарезал человека. С тех пор это дело постепенно ведут к забвению и наше издание одно из немногих, которое за ним следит. Что, понятное дело, не нравится Стерненко, который уже неоднократно грозил нам судом и уголовными делами. И вот теперь он, при содействии нардепа Андрея Денисенко, добился возбуждения уголовного дела по факту "разглашения", сообщил главред "Страны".

"Тут стоит отметить два момента. Во-первых, само по себе это свидетельствует, что информация, содержащаяся в статье, достоверна (то есть действительно данные, о которых мы писали, есть в материалах досудебного следствия). Во-вторых, нацполиция теоретически получает право проводить комплекс мероприятий - слежка, прослушка, обыски, допросы и прочие элементы воздействия на наших журналистов. Будет ли проводить - вопрос открытый. По "делу Бабченко" к нам пока никто не приходил. У СБУ хватило ума не ставить себя в глупое положение. Как будет на этот раз - увидим", резюмировал главный редактор "Страны".

Ранее "Страна" подала иск в Печерский суд на Антона Геращенко за клевету. Нардеп безосновательно заявил, что наше издание работает "по темникам Кремля".