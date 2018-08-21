Киев рассчитывает на конструктивные решения правительства в вопросе тепло- и энергообеспечения украинской столицы. Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Один из вопросов, которые завтра будут обсуждать на заседании правительства, - вопрос теплообеспечения столицы, поскольку мы выходим на финиш подготовки города к отопительному сезону. До сих пор отсутствует соглашение на поставку природного газа между НАК "Нафтогаз" и КП "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса задолженности ПАО "Киевэнерго" за употребленный природный газ", - отметил он.

По его словам, единственным путем для урегулирования вопроса задолженностей и заключения договоров на газоснабжение между НАК "Нафтогаз" и КП "Киевтеплоэнерго" является балансирование дебиторской и кредиторской задолженности и списание штрафных санкций, начисленных на тело долга.

Он уверен, что внесение изменений в постановление КМУ № 110 станет отправной точкой для реализации наработанного алгоритма, который приведет к подписанию мирового соглашения между НАК "Нафтогаз", КП "Киевтеплоэнерго" и ПАО "Киевэнерго" в судебном порядке.

"Город рассчитывает на конструктивные решения правительства в вопросе тепло- и энергообеспечения столицы", - отметил он.

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Ранее "Страна" сообщала, когда в Киеве появится горячая вода и сколько за нее придется платить.

Также мы рассказывали, что "Нафтогаз" назвал условие, при котором горячая вода вернется в квартиры киевлян уже завтра.