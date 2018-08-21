На юге Швециинеподалеку от аэродрома Роннебю после столкновения со стаей птиц разбился истребитель Jas 39 Gripen. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Швеции.

"После столкновения с птицами у пилота возникли проблемы с управлением самолета. Пилот пришел к выводу, что аварийная посадка невозможна, и катапультировался. И самолет, и пилот приземлились в лесу на севере Блекинге", - говорится в сообщении.

Известно, что пилота госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

К месту падения самолета направились спасательные службы, однако выяснилось, что он упал в труднодоступном месте. Местным жителям рекомендовали не приближаться к месту возможного падения истребление из-за риска разлива топлива и пожара.

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