За первое полугодие в Украине выросло на 12% и достигло 3,1 млн. штук количество активных карт, оснащенных чипами PayPass и их аналогами. Такие данные приводит Национальный банк в обзоре рынка платежных карт, опубликованном на сайте регулятора.

Фото: bank.gov.ua

Регулятор отмечает, что за минувшие полгода украинцы стали еще более активно пользоваться картами, как платежным средством. 77,6% карточных операций по количеству и 44,1% по объему были расчетными. Всего 6 лет назад 9 из 10 украинцев снимали деньги в банкомате.

На это отреагировали банкиры - количество банкоматов в первом полугодии сократилось на 0,4% до 18,5 тысяч аппаратов. Зато выросло число POS терминалов: в июле 187,7 тысяч торговых точек могли принять к оплате банковский пластик. Вместе с тем, выросло и количество платежных терминалов самообслуживания, что свидетельствует о все еще слишком большой зависимости украинцев от наличных. Ведь такие аппараты используются преимущественно для приема налички.

Фото: bank.gov.ua

Что до карточных привычек украинцев, то чаще всего они используют пластик от Mastercard – 68,3% активных карт обслуживаются этой системой.

Статистика операций свидетельствует также о снижении объемов покупок в интернет. Во втором квартале 2018 года украинцы оплатили в сети товаров и услуг на сумму 90,4 млрд. грн. – 30,4% от всех безналичных карточных операций. Для сравнения в последнем квартале 2017-го этим каналом было отправлено 105,5 млрд. грн. (38,8% от общего объема транзакций).

Любопытно, что 80,3% карточных операций украинцы осуществили в сети банка-эмитента. Что, впрочем, объясняется довольно просто: крупнейшие розничные банки лидируют не только в выпуске карт для украинцев, но и занимают ведущие позиции в части развития платежной инфраструктуры. То есть эти данные свидетельствуют скорее о концентрации рынка, нежели о направлении финансовых потоков.

Всего же, по подсчетам Нацбанка, количество активных карт за первые полгода 2018-го выросло на 1,3% до 35,3 млн. штук. Объем безналичных операций, осуществленных с их помощью, составил 573 млрд. грн.

Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ объяснили, как украинцам проводить операции, чтобы случайно не профинансировать террористов.

Также мы писали о том, что малый бизнес Украины хотят заставить установить платежные терминалы.