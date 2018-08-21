Сегодня, 21 августа, несмотря на выброс валюты Нацбанком на безналичный рынок, доллара не хватало и его курс подрос на 7 копеек — до 27,74-27,77 грн./$. Об этом пишет UBR.ua.

Начинался день намного ниже — по 27,66 грн./$, на рынке решили, что экспортеры продолжат активно продавать доллар и после завершения периода уплаты квартальных налогов (20 августа), однако экспортеров надолго не хватило. И как только валютные продавцы сникли, стали подрастать межбанковские котировки. Поначалу "американец" дорожал на безналичном спросе, а затем и на наличном.

"Валюту снова стали активно скупать в кассах, и средняя стоимость доллара поднялась до 27,85-27,95 грн./$. Что, конечно же, надавило на межбанк", — сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Минимальная стоимость доллара на продаже людям в отделениях банков поднялась на 4 копейки, и достигла 27,78 грн./$ (Европромбанк), а средние расценки расширились до 27,85-28,0 грн./$. Причем у максимума стояло несколько госбанков — Ощадбанк, Укргазбанк. Ценники их коллег были чуть ниже: Креди Агриколь Банк, ПУМБ, Альфа-Банк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, УкрСиббанк.

Чиновникам пришлось менять свои ориентиры и планы по мере обострения ситуации на наличном рынке. После вчерашних гордых заявлений о выкупе с межбанка $17 млн., они были вынуждены выбрасывать валюту на торги. "НБУ точечно вышел на рынок с продажей доллара посредством Matching", — сообщил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Регулятор проводил сделки по 27,75-27,77 грн./$ и, по разным оценкам, продал на межбанке до $10 млн. Говорят, что без ажиотажа.

"Сегодня рынок был относительно спокоен и все игроки, у которых была возможность, выдерживали паузу с ожиданием определения тренда сегодняшнего дня. Так как ситуация с направлением движения котировок, после вчерашнего укрепления гривны, все еще неопределенная", — заметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Он ждет 22 августа нового подорожания доллара и уход межбанковской торговли в область 27,60-27,90 грн./$."К негативным факторам влияния на курс гривны завтра можно отнести все тот же большой объем свободной гривневой массы у игроков рынка. Это закономерно увеличивает возможности для спекулятивного раскачивания курса. Однако, по нашему мнению, тренд относительного спокойствия на рынке завтра сохранится, этому способствует короткая рабочая неделя, в связи с празднованием Дня независимости Украины", - отметил Куринной.

Рядом находится и завтрашний прогноз Юрия Гриненко — ждет старта межбанка в рамках 27,75-27,85 грн./$. Рост валютных котировок прогнозируют и другие банкиры.

"На рынке местами все же чувствуется острая нехватка гривны, но валютный курс упорно стремится вверх. Похоже, завтрашний день не станет исключением", — сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Ранее "Страна" сообщала, что официальный доллар отнял у гривни 1 копейку, а евро - сразу 24.

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