Под Киевом в селе Пуховка девушка наехала автомобилем на костер и полностью сожгла авто.

Об этом сообщает журналист Влад Антонов.

"Село Пуховка. Броварской район. Дама на данном авто, каким-то образом наехала на костер. (По ее словам) и села на пузо, и не смогла уехать. Итог сгорел автомобиль. Будьте осторожны, и следите за исправностью своих авто огнетушителей. Один достал, но он не сработал..." - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/vlad.dtp

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